مواجهة مرتقبة تجمع الاتفاق وغلطة سراي التركي

يشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم لقاء التحدي الودي الذي يجمع بين فريق الاتفاق وفريــق غلطة سراي التركي، الذي يقام في فترة توقف دوري جميل للمحترفين، استعداداً لمشاركة المنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ومن المتوقع أن يزج مدرب فريق الاتفاق الإسباني جاريدو، بأكثر عدد من اللاعبين في اللقاء لزيادة الاحتكاك للاعبيه واستثمار فرصة اللعب مع أحد أكبر الأندية في تركيا وأوروبا، وسيشهد غياب قائد الفريق حسن قادش لارتباطه بمعسكر المنتخب فيما يبرز في صفوفه المحترف الكاميروني أمينو بوبا، إضافة إلى اللاعبين المحليين محمد كنو وحسن الحبيب ومحمد الكويكبي، والحارس أحمد الكسار.

في مباراة ودية على استاد الأمير محمد بن فهد

مواجهة مثيرة تجمع الاتفاق وغلطة سراي التركي

يشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم لقاء التحدي الودي الذي يجمع بين فريق الاتفاق وفريق غلطة سراي التركي، الذي يقام في فترة توقف دوري جميل للمحترفين، استعدادا لمشاركة المنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ومن المتوقع أن يزج مدرب فريق الاتفاق الإسباني جاريدو، بأكثر عدد من اللاعبين في اللقاء لزيادة الاحتكاك للاعبيه واستثمار فرصة اللعب مع أحد أكبر الأندية في تركيا وأوروبا، وسيشهد غياب قائد الفريق حسن كادش لارتباطه بمعسكر المنتخب فيما يبرز في صفوفه المحترف الكاميروني أمينو بوبا، إضافة إلى اللاعبين المحليين محمد كنو وحسن الحبيب ومحمد الكويكبي، والحارس أحمد الكسار، في المقابل يتوقع أن يشرك المدرب التركي مصطفى دنزيلي، لاعبيه الأساسيين في الشوط الأول، وفي مقدمتهم الدولي الهولندي شنايدر والألماني بودولسكي والآيسلندي سيغبورسون والنرويجي مارتين لينيس والسويسري دردييوك والبلجيكي لويس كافاندا.

ومن المتوقع أن تستقطب المواجهة عددا كبيرا من الجماهير السعودية والتركية بشكل خاص، كما سيحفل اللقاء بمشاركة النجم إبراهيم صالح، الذي سيقدم عروضا ترفيهية، إضافة إلى النجم محمد الجبالي ضمن الفعاليات المصاحبة للقاء التسويقي الودي.

وكانت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل، قد قدمت الدعوة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتورعادل عزت، وإلى أعضاء مجلس الإدارة لحضور المباراة الودية التي ستجمع الاتفاق وغلطة سراي التركي اليوم، ويأتي تقديم الدعوة لهم من قبل إدارة نادي الاتفاق رغبة منها في الاحتفاء بمجلس اتحاد الكرة الجديد الذي تولى المهمة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي، قد كثفت حملتها لدعوة الجماهير لحضور مباراة اليوم من خلال الإعلانات التي انتشرت في كافة الشوارع الرئيسة في المنطقة الشرقية، الذي حمل شعار «شوف التحدي»، إضافة إلى بيع تذاكر المباراة في المجمعات التجارية أو في نادي الاتفاق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (١٤) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)