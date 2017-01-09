 أمير نجران: المعالم التنموية شواهد شامخة على اهتمام القيادة ورخاء بلادنا

افتتح أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، مبنى أمانة المنطقة الجديد، الذي أنشئ على مساحة بلغت 15 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 41 مليونًا و73 ألفًا و762 ريالاً.

وفور وصوله مقر مبنى أمانة المنطقة قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى، ثم دوّن كلمة في سجل الزيارات بصالة استقبال المراجعين، أكد فيها أن المعالم التنموية في أرجاء الوطن هي شاهد على ما توليه القيادة من اهتمام بشأن المواطن، ومعالم شامخة على ما تعيشه بلادنا من أمان ورخاء واستقرار.

وقال «سررت بافتتاح مقر أمانة المنطقة، الذي يعد أحد المعالم التنموية التي تشهدها المنطقة، في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ، ومسرور أكثر بالكفاءات التي تعمل فيه، وتخلص في خدمة الوطن والمواطن، ولا شك أن هذه المعالم التي نراها في أرجاء وطننا العظيم، هي ليست معالم تنموية فحسب، بل هي معالم شامخة على ما توليه القيادة من اهتمام بشأن المواطن الكريم، وعلى ما تعيشه بلادنا من أمان ورخاء واستقرار، وبقدر هذا السرور الذي أشعر به اليوم، فإنني أتطلع أنا والمجتمع الكريم في المنطقة أن يستمر شعورنا بذلك غدًا، من خلال الإنجازات التي يجب أن نراها منذ اليوم، بعطاء وإخلاص القائمين على أمانة المنطقة والبلديات وكافة منسوبيها، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة عليهم.. مع أمنياتي لكم بالتوفيق والتميز».

بعد ذلك قام بجولة في معرض الأمانة الدائم واستمع إلى شرح مفصل عبر شاشات العرض الإلكترونية من أمين المنطقة المهندس فارس الشفق عما تقدمه الأمانة من مشاريع تنموية وخدمات بلدية للمواطنين.

وألقى أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق كلمة أوضح فيها أن تدشين مبنى الأمانة الجديد يأتي امتدادا لمشاريع الخير والعطاء التي تشهدها المنطقة، بمتابعة ودعم من سمو أمير المنطقة، التي ستسهم في تطوير وتنمية الخدمات البلدية ودفع عجلة التنمية، من خلال ما توفره الدولة من مرافق حكومية وكوادر بشرية، وأنظمة وأدوات سيكون لها الأثر الطيب في تطوير وإنجاز الأعمال في المجال البلدي والوصول إلى تقديم خدمات متكاملة لكل مواطن.

وأبان الشفق أن مبنى أمانة المنطقة يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 15000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 41.073.762 ريال، ونفذ على ثلاث مراحل، ويتكون من ستة طوابق، بالإضافة إلى الدور الأرضي، وتحتوي على مكاتب إدارية وفنية مجهزة بأحدث الأجهزة والبرامج التقنية، والكوادر البشرية، ومواقف سيارات شرقية وشمالية وجنوبية للموظفين والمراجعين، إضافة إلى مسطحات خضراء وأشجار للزينة والظل، مشيراً إلى أن منطقة نجران حظيت بنصيب وافر من المشاريع البلدية التي تلامس حياة المواطن في ظل ما تلقاه من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، بعدها شاهد عرضًا مرئيًا عما يحتويه مبنى أمانة المنطقة من أقسام وخدمات، ثم دشن خدمة «تستاهل» و»مجلة الأمانة» إلكترونياً.

وفي ختام الحفل تسلم هدية من أمانة منطقة نجران.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)