سعيد وهاس
الخلود الأبدي
في مقال سابق أوضحت فيه أن مُفردة النمو «Development» تُطلق لوصف ما من شأنه التطور والارتقاء «Evolution»، بغض النظر عن هيئته، مظهره، تركيبته أو كنهه، ابتداء من التشكُل، مروراً بمحطات النمو، وصولاً للشيخوخة. الحديث هنا بخصوص المُجتمعات النامية والأخرى مُكتملة النمو، وكوننا قد صُنِّفنا كمُجتمعات نامية، سواء بإرادتنا أو من فوق «أُخشتُنا»، فنحن كذلك ويبدو أننا سنموت على ذات الحال وسنُورث لأجيالنا ذلك، ولا يلوح في الأفق البعيد ما يُشير إلى أننا سوف نرتقي في «سلم الرُّقي» لنصبح مُجتمعات مُكتملة النمو، لعدة أسباب، بعضها يتعلق بنا والباقي فُرض علينا «بالسيادة» ممن ننتظر منه منحنا وسام «المُجتمعات المُكتملة النمو». والتساؤلات المطروحة هنا: ماذا علينا أن نفعل لكي نُصبح مُجتمعات مكتملة النمو؟ هل مُقومات النمو تتعلق «بالماديات»، بمعنى أن نكون مُجتمعات مُنتجة «صناعيّاً وتقنيّاً وزراعيّاً»؟ هل إن اكتمال النمو يعني «الاستقلالية»، فلسنا بحاجة لشرق أو غرب لتقرير مصيرنا؟ هل الخروج من «بوتقة» المُجتمعات المُستهلكة لنصبح مُجتمعات مُنتجة مطلب التطور؟ ومن باب العدل والإنصاف، فنحن نملك صناعة وتقنية وزراعة، مُستقلين ولسنا مُستعمرين، ونحن كذلك مُجتمعات نصدِّر الكثير. فأين الخلل يا ترى؟ ولماذا لم نرتقِ في سلم الرُّقي؟ ومن هو الغائب المُنتظر لمنحنا وسام اكتمال النمو؟.
يكمن التحرر والتحول من مُجتمعات نامية لأخرى مُكتملة النمو في «الفكر» الذي نحمله تحت «طواقينا»، فعند تحرر أفكارنا على المستوى الفردي مما يشوبها من «صدأ معرفي»، ليُشكل فكرنا الجمعي، فسوف نصبح مُجتمعات مُتطورة رغم أنف «من قد تطور ويُعارض اكتمال نمونا». وقاعدة تحرر «الفكر» وانطلاقه هو التعليم الذي يقود للتعلم الفاعل «التغيير في السلوك»، فكل مُقومات الدول المُتطورة قامت على «الفكر الواعي»، فهو قاعدة السيادة والاستقلالية وصناعة القرار وتحديد المصير.
رأيت بالأمس القريب مقطع «اليوتيوب» لمجموعة من شبابنا في وضح النهار «بتصوير احترافي» وهم يقومون بالتفحيط في أحد الطرق «الشريانية» بإحدى «مُدننا الحبيبة» بشكل جنوني – هستيري- بين مُستخدمي الطريق من العامة في مشهد مُحزن ومأساوي، والحادث «هناك» يعني الفناء للجميع. فلكم الحكم!!!
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