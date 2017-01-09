استاذ مشارك العلوم السلوكية في الطب، قسم الطب النفسي، مستشفى الملك فهد الجامعي، كلية الطب، جامعة الدمام، دكتوراه…

استاذ مشارك العلوم السلوكية في الطب، قسم الطب النفسي، مستشفى الملك فهد الجامعي، كلية الطب، جامعة الدمام، دكتوراه في علم النفس العصبي التطبيقي من جامعة جلاسجو في بريطانيا، رئيس شعبة علم النفس السريري في المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية سابقاً، سبق وأن كتب عمود أسبوعي يتعلق بسلوك الشباب في الصحف المحلية، معد ومنفذ برنامج إذاعي اسبوعي يتعلق بسلوك الشباب، كما شارك في العديد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية في الشأن النفسي العام.