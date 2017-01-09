سعيد وهاس
الخلود الأبدي
في مقال سابق أوضحت فيه أن مُفردة النمو «Development» تُطلق لوصف ما من شأنه التطور والارتقاء «Evolution»، بغض النظر عن هيئته، مظهره، تركيبته أو كنهه، ابتداء من التشكُل، مروراً بمحطات النمو، وصولاً للشيخوخة. الحديث هنا بخصوص المُجتمعات النامية والأخرى مُكتملة النمو، وكوننا قد صُنِّفنا كمُجتمعات نامية، سواء بإرادتنا أو من فوق «أُخشتُنا»، فنحن كذلك ويبدو أننا سنموت على ذات الحال وسنُورث لأجيالنا ذلك، ولا يلوح في الأفق البعيد ما يُشير إلى أننا سوف نرتقي في «سلم الرُّقي» لنصبح مُجتمعات مُكتملة النمو، لعدة أسباب، بعضها يتعلق بنا والباقي فُرض علينا «بالسيادة» ممن ننتظر منه منحنا وسام «المُجتمعات المُكتملة النمو». والتساؤلات المطروحة هنا: ماذا علينا أن نفعل لكي نُصبح مُجتمعات مكتملة النمو؟ هل مُقومات النمو تتعلق «بالماديات»، بمعنى أن نكون مُجتمعات مُنتجة «صناعيّاً وتقنيّاً وزراعيّاً»؟ هل إن اكتمال النمو يعني «الاستقلالية»، فلسنا بحاجة لشرق أو غرب لتقرير مصيرنا؟ هل الخروج من «بوتقة» المُجتمعات المُستهلكة لنصبح مُجتمعات مُنتجة مطلب التطور؟ ومن باب العدل والإنصاف، فنحن نملك صناعة وتقنية وزراعة، مُستقلين ولسنا مُستعمرين، ونحن كذلك مُجتمعات نصدِّر الكثير. فأين الخلل يا ترى؟ ولماذا لم نرتقِ في سلم الرُّقي؟ ومن هو الغائب المُنتظر لمنحنا وسام اكتمال النمو؟.
يكمن التحرر والتحول من مُجتمعات نامية لأخرى مُكتملة النمو في «الفكر» الذي نحمله تحت «طواقينا»، فعند تحرر أفكارنا على المستوى الفردي مما يشوبها من «صدأ معرفي»، ليُشكل فكرنا الجمعي، فسوف نصبح مُجتمعات مُتطورة رغم أنف «من قد تطور ويُعارض اكتمال نمونا». وقاعدة تحرر «الفكر» وانطلاقه هو التعليم الذي يقود للتعلم الفاعل «التغيير في السلوك»، فكل مُقومات الدول المُتطورة قامت على «الفكر الواعي»، فهو قاعدة السيادة والاستقلالية وصناعة القرار وتحديد المصير.
رأيت بالأمس القريب مقطع «اليوتيوب» لمجموعة من شبابنا في وضح النهار «بتصوير احترافي» وهم يقومون بالتفحيط في أحد الطرق «الشريانية» بإحدى «مُدننا الحبيبة» بشكل جنوني – هستيري- بين مُستخدمي الطريق من العامة في مشهد مُحزن ومأساوي، والحادث «هناك» يعني الفناء للجميع. فلكم الحكم!!!
قول على قول
مقالات راقيه فوق مستوى المعرفه لتعريف ما تفضلت به د. سعيد وهاس ، من مفردات النّمو وألأرتقاء لتصل ألمجتمعات إلى قاعدة تحرر الفكر وانطلاق هذ الفكر وحرره من ألقيود ألتى ورثها أباً عن جد ولحسن الحظ لسنا وحدنا في هذا العالم الكبير بل نسبه هذا الأنحباس الفكري يضرب اوتاده في كثير ما البلدان النّائمه عفواً أقصد الناميه وكي نفك طلاسم هذا الانغلاق الفكري وليس له مفتاح سحري إلا العلم الذي يأتي به مخرجات التعليم للوصول كما تفضلت إلى ،، ألفكر الواعي،، ألذي هو قاعده النمو الصحيح والتطور ألمدني والحضاري والأرتقاء إلى مصاف العالم المتقدم علمياً وثقافياً وفكرياً كونه نشاء وهو يرضع من حليب شئ إسمه الحريه ألعلميه ، والثقافيه، والفكر الغير مقيّد حتى وصل إلى هذا المرتبه المتقدمه الراقيه بين امم وشعوب ألأرض ،، أليوم الذي ترا المواطن سبّاكاً، نحجّاراً ، بنّٰاءاً، مُليّساً، مبلطاً ، ميكانيكياً، الخ، الخ، حيث من هنا نبدأ ماذا وإلاّ سنظل مكانك سر كما تفضلت كاتبنا المفكّر ألكريم ،،
آخر الكلام:
الأنتقال إلى الحضاره بدون المرور بالمدنيه ، يعني أن هناك ماده أُعطيت للمهندس ألمدتي والحضاري معاً ليشيد ويبني ويشكل هذه الأبراج العاليه ، والقصور الفخمه، والشوارع والكباري العظيمه كل هذ لا يدل علي ان هذا الأنسان الذي لم يمر بمدنيه علمته فنون…
فضلا يتبع
فنون المدنيه ومنها إلى ألفكر الحضاري والتطور والارتقاء العلمي والفنّي ، ألمدنيه أساس العلم والارتقاء الفكري للشعوب التي إستطاعت ان تعمل لتحقيق التطور والارتقاء في دروب الحياة وشكراً .
مقال جميل د. وهاس دائماً تفاجأنا بمقالات رائعه
للإجابة ع تساؤلك استاذي الكريم فان اكتمال النمو صعب للغايه ولكن النمو يبدأ من العقل و الفكر بدايتا و من ثم تتوالئ الأحداث للوصول للنمو المستهدف. اكتمال الفكر يحتاج كما اسلفت لتعليم و تثقيف و تهيئه و يكون هذا الفكر متصل و متوارث بطريقه تراكميه مع تطويره باختلاف الزمان و المكان وهذا لا نملكه ولكن نستطيع ان نبدأ فيه و بعد خمس اجيال سوف نصل
نحن دوله ناميه لاننا لا نفكر ولا نملك أدوات التفكير الصحيح . قد يكون البعض لديه تلك الموهبه ولكن لا يصقلها و تندثر مع تأثره بافكار غيره من الدول المتقدمة .
كان هناك بدأيه جيده للمجتمع للنهوض و التغير للافضل قبل عشر سنوات ولكن للأسف نسف هذا التغيير ببرامج و قنوات المهايطه و رجعوا لنقطه الصفر.
وصلت قيمه الناقه الئ ٢٠ مليون يشتريها إنسان لا يملك شهاده سادس ابتدائي . هذي صوره سريعه عن جزء من مجتمعنا المفكر.
ليس الفكر فقط المطلوب بل ايضا تنوعه مهم جدا و هذا لا نملكه بسبب اننا كلنا ع سجيه واحده و مصادرنا واحده و حتئ اكلنا واحد ( كبسه بخاري مع الشطه) لا يوجد لدينا ثقافات متنوعة ( Diversity)
شكرًا
صفيه هانم