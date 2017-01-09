الأمير سعود بن نايف: سيرة رسول الله مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية

استقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة الدكتور سعيد عطية أبو عالي، وذلك لإهدائه نسخة من كتابه (النبي الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم).

وثمن أمير الشرقية مبادرة الكاتب في إصدار كتاب يعنى بإبراز الجوانب الإنسانية في سيرة خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، منوهاً بأن السيرة العطرة لخير الخلق – صلى الله عليه وسلم – مليئة بالمواقف الإنسانية واللفتات الإيمانية توجب على المسلم أن يتخذ منها مرجعاً شاملاً في تعاملاته.

وأكد أن مبادرة الكاتب جاءت في وقتٍ تتعرض فيه دعوته – صلى الله عليه وسلم – إلى التشويه من أرباب الفكر المنحرف الذين يجهلون عظيم رحمته وسمو خلقه وجميل رأفته بالناس، مما استدعى بيان إنسانيته – صلى الله عليه وسلم – وبيان مواقفه الإنسانية مصداقاً لقوله تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) الآية. متمنياً للكاتب التوفيق والسداد، مثنياً على جهوده المستمرة في مجال التأليف والنشر.

من جانبه قدم الدكتور أبو عالي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على حفاوة الاستقبال والإشادة بمحتوى الكتاب وأهميته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)