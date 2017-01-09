«هدف» يطلق بوصلة إلكترونية لبرامج التدريب والتوظيف

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بوصلة هدف التي تتيح إلكترونياً سهولة وصول عملائه من الأفراد والمنشآت إلى برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، ومساعدتهم في تحديد أفضل البرامج الملائمة لاحتياجاتهم.

وأوضح نائب المدير العام لخدمة العملاء في الصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سامر الريّان، أن ذلك يأتي في ظل تعدد برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها «هدف» لعملائه الأفراد «باحث عن عمل، موظف، رائد أعمال، طالب، والمنشآت»، وأن الخدمة – بوصلة هدف – مزوَّدة بقائمة لترشيح برامج وخدمات الصندوق، التي يتجاوز عددها 30 برنامجا وخدمة، بناءً على معايير ترشيح تحدد الحالة الوظيفية للمستفيد من الأفراد، ونوع الخدمة التي يطلبها.

وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة ترشيح خاصة بقسم الأفراد في الموقع، وأخرى خاصة بقسم المنشآت، مبينا أن معايير الترشيح التي يبلغ عددها 22 معيارًا، مصنفة إلى فئات تساعد زائر الموقع على استخدام القائمة بسهولة وتحديد احتياجه بدقة، مثل «المهنة، والعمر، والاحتياج، والمجال المهني»، وذلك لتعامل الصندوق مع فئتين أساسيتين من العملاء في القطاع الخاص.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٣) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)