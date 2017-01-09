حرم رئيس النيجر تزور «الشورى» و«التخصصي» و«إنسان»

زارت حرم رئيس النيجر الدكتورة للا مليكة، أمس، مجلس الشورى، والتقت رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية هدى الحليسي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري، وعضو اللجنة المالية رائدة أبونيّان، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة نورة اليوسف.

كما زارت حرم الرئيس مستشفى الملك فيصل التخصصي، واستمعت إلى شرح موجز عن تأسيس المستشفى وأهم الأقسام والخدمات والإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موجز عن النشاطات البحثية والأكاديمية. كما تعرفت على مختلف أقسام المستشفى.

من جهة أخرى زارت حرم الرئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، حيث التقت مشرفة الأقسام النسائية شعيع بن مهل العتيبي، وعدداً من فتيات الجمعية.

كما زارت حرم الرئيس جمعية النهضة الخيرية، حيث التقت الأمين العام للجمعية الأميرة موضي بنت خالد، ونائبة الرئيس فوزية الراشد. واستمعت لشرح تفصيلي من المديرة التنفيذية للجمعية رشا التركي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)