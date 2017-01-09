تصادُم يخلِّف قتيلاً و6 مصابين في طريق عشيرة – الطائف

لقي مواطن مصرعة وأصيب 6 آخرون وصفت إصاباتهم بالخطيرة في حادث مروري وقع لهم فجر أمس على طريق عشيرة -الطائف، وذلك إثر اصطدام مركبتين وجه لوجه.
وبيَّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من مواطن عن وجود حادث تصادم بين مركبتين، وذلك على طريق عشيرة، مما خلف وراءه إصابات عدة وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع .
وأضاف»عند مباشرة الحادث اتضح أن بالموقع ست إصابات خطيرة إضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع، وعلى الفور تم طلب الدعم من غرفة العمليات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الحالات وطلب التنسيق في استقبال الحالات بمستشفى الأمير سلطان العسكري، حيث تم نقلها جميعاً إليه».
تصادُم يخلِّف قتيلاً و6 مصابين في طريق عشيرة – الطائف
لقي مواطن مصرعة وأصيب 6 آخرون وصفت إصاباتهم بالخطيرة في حادث مروري وقع لهم فجر أمس على طريق عشيرة -الطائف، وذلك إثر اصطدام مركبتين وجه لوجه.
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