أحبط جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في منطقة القصيم محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (21.000) حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك المطار وليد الفوزان، أنه أثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في حقيبة كانت ضمن أمتعته، بحيث تم تغليف الحبوب بمادة القصدير وإخفاؤها بطريقة فنية في تجويف داخلي تم إعداده في الحقيبة لغرض التهريب، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، على الدور الكبير الذي تبذله الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات، منوهاً بالنجاحات الكبيرة والمتواصلة التي تُحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)