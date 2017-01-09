أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في الدمام عن موعد بدء مرحلة القبول الثانية في برنامج «التعلّم عن بعد»، في تخصص «إدارة الأعمال» للعام الجامعي 1437-1438هـ، وذلك اعتباراً من مساء الإثنين المقبل، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 الشهر الجاري.
وسيتم إعلان نتائج القبول للطلبة المستجدين برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني الشخصي حسب ما هو مدخل على نظام القبول والتسجيل من قبل المتقدمين ومن خلال حساب المتقدم في بوابة نظام القبول والتسجيل في الجامعة، فيما ستبدأ الدراسة في البرنامج في الـ 8 من جمادى الأولى المقبل.
وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد أن هذا القبول يعد بمنزلة منح فرصة القبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة مع ضرورة عدم وجود قبول متعدد للمتقدم، مؤكدة على أن جميع الاختبارات النهائية تُقدم في مقر الجامعة بالدمام، أو الفروع المتاحة، وأن آلية التحويل من نظام الدراسة في «التعلم عن بعد» إلى «الانتظام» تخضع لتحقيق المعدل المطلوب إضافة لعملية المفاضلة، وبحسب المقاعد الشاغرة في الكلية ويفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبي أو المحمول عند التقديم لتعبئة طلب الالتحاق، بدلاً من الأجهزة الكفية والهواتف الذكية التي قد لا تتوافق أو تدعم بعض البرمجيات المستخدمة في نظام القبول.
بدء «القبول الثانية» لـ «التعلم عن بعد» في جامعة الإمام عبدالرحمن.. الإثنين
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في الدمام عن موعد بدء مرحلة القبول الثانية في برنامج «التعلّم عن بعد»، في تخصص «إدارة الأعمال» للعام الجامعي 1437-1438هـ، وذلك اعتباراً من مساء الإثنين المقبل، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 الشهر الجاري.
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