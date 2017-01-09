جائزة الملك فيصل تُحدِّد الفائزين

شرعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية، اليوم، في عقد اجتماعاتها لتحديد الفائزين بالدورة 39 من الجائزة، وتكريم الإنجازات الاستثنائية في فروع الجائزة الخمسة، المتمثلة في فرع خدمة الإسلام، وفرع الدراسات الإسلامية، وفرع اللغة العربية والأدب، وفرع الطب، وفرع العلوم.
وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيّل، أن هذه الاجتماعات ستعقد على مدى ثلاثة أيام في مقر الجائزة، وأن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة الجائزة، الأمير خالد الفيصل الملك فيصل العالمية، سيرأس الاجتماع الثاني اليوم لاختيار الفائز بجائزة «خدمة الإسلام»، بحضور أعضاء اللجنة.
جائزة الملك فيصل تُحدِّد الفائزين
شرعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية، اليوم، في عقد اجتماعاتها لتحديد الفائزين بالدورة 39 من الجائزة، وتكريم الإنجازات الاستثنائية في فروع الجائزة الخمسة، المتمثلة في فرع خدمة الإسلام، وفرع الدراسات الإسلامية، وفرع اللغة العربية والأدب، وفرع الطب، وفرع العلوم.
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