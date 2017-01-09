الملحم: الانتهاء من خطة نقل «حراج الأحساء»

انتهت أمانة محافظة الأحساء من وضع الخطة التنفيذية لنقل حراج الأحساء لموقع آخر على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 300 ألف متر مربع ويضم مرافق حكومية، ومواقف للسيارات والخدمات العامة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أنه رُوعي في الموقع سهولة الوصول إليه وعدم تعارضه مع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة، مشيراً إلى أن تخصيص موقع جديد لسوق الحراج يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الأمانة تجاه تنظيم مختلف الأنشطة التجارية، وسيتم طرح مشروع موقع سوق الحراج الجديد في منافسة عامة خلال الفترة القادمة.

وأشار الملحم إلى أن السوق الجديد يتضمن مرافق خدمية لمرتاديه، ومن بينها (مسجد، دورات مياه، مرافق للقطاعات الحكومية ذات العلاقة)، لافتاً إلى أن الأمانة وضعت في أولويات خططها السعي إلى تدعيم أطر التنمية والتطوير في المحافظة وتعزيز أوجه الاستثمار والنشاط التجاري، تماشياً مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيَّدها الله- نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)