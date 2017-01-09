دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية، والأهلية، ورجال أعمال، والمتطوعين لمواصلة مساندة جهود الجمعية ورسالتها الخيرية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة الخيرية الوطنية تؤدي دوراً تنموياً إنسانياً يجني ثماره المجتمع بأسره.
وقال عقب ترؤسه اجتماعاً لمناقشة خطة تنمية الموارد للجمعية، ومبادرة «الله يعطيك خيرها « للعام 2017م»:» تشير أرقام ميزانية الجمعية للعام الجاري إلى أن نفقاتها التشغيلية والإنشائية ستصل إلى نحو 200 مليون ريال، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة الجهد للحفاظ على استمرارية منظومة الرعاية المجانية المقدمة بنفس المستوى من التخصص والرقي، بما يلبى احتياجات أكثر من 4000 طفل وأسرة في عديد من مناطق المملكة».
وأوضح لدى اطلاعه على تقرير عن نتائج العام المنصرم على صعيد برامج تنمية الموارد، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، أن الثقة التي تحظى بها الجمعية على مدى 30 عاماً والدعم المتوالي من خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وتفاعل أهل الخير، مكنها من إرساء قواعد مظلة رعاية شاملة تمثل صورة مثالية لما حققته مؤسسات العمل الخيري في بلادنا، إلا أن التحدي الحالي والمقبل يتمثل في كيف يمكن توفير ضمانات استمرارية تلك المظلة.
وأكد أهمية بناء شراكات طويلة المدى مع المنشآت التجارية والمالية والصناعية الوطنية لتفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال الجمعية. من جهة أخرى ناقش الاجتماع تقريراً عن أداء مبادرة «الله يعطيك خيرها خلال العام 2016، مشيداً بما حظيت به المبادرة من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتعاون ومساندة مميزين من وزارة الداخلية ووزارات التعليم والصحة والإعلام، وكذلك بما تحقق من نتائج ملموسة على صعيد الأثر المجتمعي واكتساب تفاعل ومساندة عديد من الجهات الحكومية وقطاعات مختلفة من المواطنين والمقيمين.
200 مليون ريال نفقات تشغيلية وإنشائية لـ «الأطفال المعوقين»
دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية، والأهلية، ورجال أعمال، والمتطوعين لمواصلة مساندة جهود الجمعية ورسالتها الخيرية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة الخيرية الوطنية تؤدي دوراً تنموياً إنسانياً يجني ثماره المجتمع بأسره.
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