المملكة توزِّع مساعدات غذائية وكِسائية في إدلب وحلب وحماة واللاذقية

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال غذائية في مخيم كفر حوم بمحافظة إدلب وريف إدلب الشمالي ومخيم الكمونة في منطقة سرمدا بمحافظة إدلب.

وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحفي، أن المركز بدأ التوزيع في مخيم كفر حوم وفي مخيم الكمونة عن طريق منظمة الإغاثة التركية وفق البرنامج التنفيذي الموقَّع بين المركز والمنظمة، حيث من المقرر توزيع 133 ألف سلة غذائية ليستفيد منها أكثر من 800 ألف فرد من الأشقاء المنكوبين في أربع محافظات هي إدلب، حلب، حماة واللاذقية، تحت إشراف فريق مختص من المركز.

وأفاد بأن هناك برامج تنفيذية عاجلة سيقدمها المركز خلال الأيام القليلة القادمة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

من جهتها، باشرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مبادرتها «لأجلك يا حلب» توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين السوريين من حلب مؤخراً، وذلك بهدف تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية في منطقة باب الهوى الحدودية بين تركيا وسوريا.

وأشار مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة، إلى أنه منذ بدء الأحداث الدامية في حلب قام المكتب بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية لإدخال قافلتين بواقع 30 شاحنة ويتم الإعداد حالياً لإدخال القافلة الثالثة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٩-٠١-٢٠١٧)