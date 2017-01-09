دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية – الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن “معدنية”

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٣) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٩)

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