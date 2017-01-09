تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم إلى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية إنه مع تحسن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة السابعة صباحا.

وأوضح الهاشمي أن الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة الرابعة فجر اليوم ، مشيرا إلى أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 و 500 متر وذلك بحسب طراز الطائرة.