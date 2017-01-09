شب حريق في مستشفى ضمد العام صباح اليوم، بحسب ما أفادت به صحة جازان في بيان لها، وذلك نتيجة ماس كهربائي في وحدة التكييف بسطح المبنى.

وأوضحت في بيانها أن لجنة الطوارئ بصحة جازان تبلغت صباح اليوم عن انبعاث دخان من قسم الرجال بمستشفى ضمد العام نتيجة التماس في وحدة تكييف بسطح المبنى؛ وقد تم التفاعل الفوري من فريق المنشأة ممثلاً في الأمن والسلامة وإدارة الصيانة العامة وتم التعامل مع الحالة والإخلاء بنجاح ومباشرة الدفاع المدني؛ وقد تم التحقق من السيطرة على الحدث في وقت قياسي وتم معالجته في حينه، ولم تسجل أية إصابات أو أضرار أو خسائر بشرية بحمد الله.

وباشرت الفرق المختصة من الدفاع المدني، وإدارة المنشأة وفريق الطوارئ والأزمات تحليل الحدث وتم استلام الموقع، ومواصلة تقديم الخدمات بشكل طبيعي في المنشأة.