يحقق شرطة مركز سيهات في حادثة إقدام مقيم أسيوي على إنهاء حياته شنقاً في بلدة عنك بمحافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند السادسه من مساء الأمس تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من الدفاع المدني عن العثور على وافد أسيوي ثلاثيني متوفى بداخل غرفته بالسكن بمدينة سيهات وذلك بعد قيام الفرقه المختصه بفتح باب الغرفة استجابة لطلب زملائه.

وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، وتشير المعاينة الأولية على اقدام الوافد على الإنتحار شنقاً . وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى لاستيفاء الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.