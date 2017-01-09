دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة والتي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم ( 100 ) التابعة للمؤسسة بالخفجي.

وهو ما سيترتب عليه خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلاّة لمدة أسبوع تبدأ من صباح يوم السبت المقبل 16/04/1438هـ وحتى نهاية مساء يوم الجمعة 22/04/1438هـ على أن تعود في الساعات الأولى لصباح السبت 23/4/1438هـ حسب ما ورد في بيان المنتج وتنبيهه .

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيتقبل خلال هذه الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً وسيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد ، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة والتي يتم إستقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع وخصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة .

وأشار المهندس المطيري الى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو إختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت خصوصاً وأن وقت الخفض لن تتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له .