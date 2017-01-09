منع السطو على مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بحلقة الطائف الشرقية

أزالت أمانة محافظة الطائف صباح اليوم كافة الشوائب والاحداثات من أرض حكومية بيضاء حاول بعض ضعاف النفوس الاستيلاء عليها بإقامة عقوم وأكثر من 14 حوش وغرف سكنية.

وبين الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ان بلدية شرق الطائف الفرعية تمكنت من استعادة مساحة تقدر بأكثر من 2 مليون متر مربع بحي الحلقة الشرقية، ومنعت تسويق وبيع الأراضي المسروقة محاولة تسويقها وبيعها.

ولفت إلى أن آليات البلدية الفرعية أزالت أعمال التعدي من المواقع بعد التأكد من عدم وجود إثبات ملكية للمعتدين، وإلزامهم بدفع تكاليف الإزالة وتطبيق الغرامات الرادعة بحقهم .

وأكد أن أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج تابع أعمال إزالة التعديات بالأراضي المنهوبة ووجه بالمتابعة المستمرة لأماكن التعدي لضمان عدم عودة المعتدين إليها مجدداً مطالباً عدم التهاون مع أي مخالفة للتوجهات السامية بهذا الخصوص، مشيراً أن مثل هذه الأعمال تأخر مسيرة النهضة الحقيقية للمحافظة وتشكل عبئاً على كاهل الحركة التنموية والتطويرية لاسيما اذا أصبحت هذه التعديات أمر واقعاً .

وأضاف أن الأمانة والبلديات المرتبطة والفرعية تعمل بشكل متواصل على مراقبة وإزالة التعديات أولاً بأول، وفق آليات وخطط تضمن عدم انتشار هذه الظاهرة.