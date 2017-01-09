الثلوج تشل إسطنبول لليوم الثالث على التوالي

غطت الثلوج اسطنبول الاثنين لليوم الثالث على التوالي ما تسبب بالغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف المسافرين.

واضطرت الخطوط الجوية التركية إلى إلغاء 277 رحلة من مطاري إسطنبول الاثنين بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية بعدما ألغت أكثر من 600 رحلة في نهاية الأسبوع.

وأعلن مدير عام الشركة بلال اكشي، أنه تم إيواء أكثر من عشرة آلاف مسافر لم يتمكنوا من الوصول إلى إسطنبول وحول مسار رحلاتهم إلى مدن أخرى، في فنادق فيما جرى إيواء خمسة آلاف آخرين أيضاً في المدينة التركية.

وأكد العمل على تجنيب المسافرين المعاناة في هذه الظروف الصعبة، وسط انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح اكشي الاثنين أنه من المرتقب انطلاق 292 رحلة من مطار اتاتورك مقابل 171 الأحد.

وفي يوم اعتيادي تهبط وتقلع أكثر من 1500 طائرة في المطار.