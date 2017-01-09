مضاربة عمالية تكشف مصنعاً للـمسكرات

أدت مضاربة جماعية في إحدى الشركات بالحدود الشمالية إلى القبض على عدد من العمالة وضبط مصنع بدائي للخمود داخل الشركة، بحسب ما أفاد به مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية النقيب فايز مقبل الجهني.

وقال في بيانه : ورد اتصالاً لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظه طريف عند الساعة الثانيه عشر ليلاً من يوم الأحد بلاغاً عن مضاربة جماعية داخل سكن عمال تابع لإحدى الشركات على طريق عرعر مسافه ٤٠ كم .

وأضاف: عند الإنتقال للموقع حين ورود البلاغ اتضح أن عدد الجناه خمسة والمجني عليهم (٢) من جنسية آسيوية، كان يشتبه أنهم بحاله سكر تتراوح أعمارهم ما بين العقد الرابع والعقد الخامس .

وأشار إلى أن المشاجرة نتج عنها إصابة اثنين بإصابات بسيطة أثناء قيامهم لفض الاشتباك بين الجناة مما أدى إلى إصابتهم وتم تنويمهم بالمستشفى..

وأضاف: عُثر في الموقع على عدد من الجوالين بداخلها مادة سائلة يشتبه أن تكون ماده مسكره وجرى سماع أقوال المتهمين وتم ايداعهم التوقيف وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص .