القوات العراقية تتوقع السيطرة خلال أيام على أحياء شرق الموصل

قال ضابط في قوات مكافحة الاٍرهاب في الموصل الاثنين غداة السيطرة على أحد المواقع على نهر دجلة، إن القوات العراقية ستفرض سيطرتها “خلال أيام قليلة” على الجانب الشرقي للمدينة.

وتقاتل قوات عراقية أبرزها وحدات مكافحة الاٍرهاب منذ أسابيع الجهاديين في الجانب الأيسر من الموصل في إطار عملية استعادة المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الاٍرهاب، رداً على سؤال لفرانس برس عن الوقت المطلوب لاستعادة الجانب الأيسر “أيام معدودة إن شاء الله”.

وفي ما يتعلق بمقاومة الجهاديين، قال إن داعش الآن في حالة انهيار وتقريباً فقد توازنه في الجانب الأيسر، وسنلاحقه أينما وجد”.