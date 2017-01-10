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عن موقعة «الياسمين».. ماذا لو؟!
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رقم واحد إلجو خوش فلَّه
رقم إثنين قبل ألأختبارات بيوم مسيكين حطّوه في خانة أليك ما ينفعكم ألضّرب لا بالعكاكيز ولا التّكْفيخ > ألعُود من غرسته < يا مال ألخير أنت وأُمُّه .
ما لقيتم غير ولدكم ها ألضّعيّف تحطون حر إهمالكم فيه ،، والله حرام ، خافو من الله ،،،،،،،،،،،،،،
قاعدين لها المسيكين تقول حسيب ورقيب اللهم يا كافي
بدلية العام أبجد هوّز،، نهاية ألعام حُطِّي كَلَمٌ
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رقم واحد إلجو خوش فلَّه
رقم إثنين قبل ألأختبارات بيوم مسيكين حطّوه في خانة أليك ما ينفعكم ألضّرب لا بالعكاكيز ولا التّكْفيخ > ألعُود من غرسته < يا مال ألخير أنت وأُمُّه .
ما لقيتم غير ولدكم ها ألضّعيّف تحطون حر إهمالكم فيه ،، والله حرام ، خافو من الله ،،،،،،،،،،،،،،
قاعدين لها المسيكين تقول حسيب ورقيب اللهم يا كافي
بدلية العام أبجد هوّز،، نهاية ألعام حُطِّي كَلَمٌ