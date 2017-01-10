في الأسبوع الماضي كان السعوديون يحتفون بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد خلفاً لأخيه الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وعندما نحتفي بذكرى البيعة فإننا نجدد العهد والولاء ونجسد أسمى معاني الوفاء لقادتنا ورموز بلادنا، وقد أقيمت في مختلف مناطق المملكة الأنشطة الثقافية المنبرية على مستوى المؤسسات الرسمية والمدنية، نقلتها وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي مساء الأربعاء الماضي السادس من ربيع الآخر من العام 1438هـ حضرت ندوة جميلة أقامها نادي جازان الأدبي تحت عنوان «الملك سلمان.. التحولات الإيجابية، والمواقف والإنجازات» أحياها كل من الأستاذ الدكتور علي الصميلي أستاذ التاريخ، وعميد الدراسات العليا في جامعة جازان، بمشاركة الكريمين الأستاذ ضيف الله الحازمي مساعد مدير تعليم صبيا لشؤون المعلمين، والأستاذ يحيى عطيف مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم جازان، وأدارها بحرفية متناهية زميلنا الكاتب في الشرق الأستاذ حسن مشهور، وكانت أوراق العمل ثرية بالمعلومات التاريخية، والمواقف الإيجابية، والإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين، وأبدى الحضور ارتياحهم ونظرتهم التفاؤلية للمستقبل بقيادة الملك سلمان الذي يمتلك خبرة إدارية كبيرة داخلية وخارجية، فقد عاصر جميع إخوته ملوك الدولة السعودية، وكان حاكم الرياض فاستطاع أن ينقلها حضاريّاً من الصحراء إلى الصفوف الأولى بين عواصم العالم المتقدم.

وعلى الرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالوطن من كل الجهات فقد اتخذت الدولة خلال العامين الماضيين حزمة من القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن لتحافظ على تماسكه واستقراره، وقوة اقتصاده، ليتمتع المواطن السعودي بالهدوء والاستقرار ويعيش في رفاهية وينعم بالرخاء، وعلى المستوى الخارجي قامت الدولة السعودية بالدور الريادي المطلوب في الحفاظ على وحدة الصف العربي وتقوية روابط التضامن الإسلامي ورعاية أمن الجيران واستقرارهم، فما قرار الحزم وإعادة الأمل، سوى رؤية حكيمة للحفاظ على اليمن الشقيق من التدخلات الأجنبية التي كادت أن تعصف به، وكاد أن يذهب في مهب الريح ضحيةً للمؤامراتِ التي نخرت في جسده، فكانت معركة النبل والكرامة.

فالملك سلمان رجل القرار الحاسم في السلم والحرب شهدت المملكة في عهده أكبر تجمع للدول الإسلامية وتشكيل قوة منيعة لمحاربة الإرهاب، واتخذ قراره بقطع العلاقات مع إيران بلا تردد، وفي الشأن الداخلي كانت هناك إصلاحات عديدة تضمنتها «رؤية المملكة 2030» التي بدأت بالتغييرات الجديدة في التشكيل الوزاري حيث تم دمج وزارات في بعضها، وإنشاء هيئات، واتّباع سياسة التقشف التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن، واتجه بالسعودية خطوات كبيرة نحو التقدم والرقي والازدهار لتعزيز مكانتها بين الأمم ولتكون قوة اقتصادية مستقلة تعتمد على نفسها مستقبلاً، وكانت ميزانية التوازن المالي هذا العالم، سعياً نحو التنمية المستدامة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين رمز المحبة والسلام، وحفظ الله أمن الوطن وأمانه واستقراره.