7 سنوات ومسجد «الخير» في العيون متوقف بسبب دعوى

ناشد القارئ سعد علي الربيع جهات الاختصاص في محافظة الأحساء برفع الضرر عن أهالي حي القطار شمال مدينة العيون في الأحساء، المتمثل في إيقاف العمل بمسجد لمدة تزيد عن سبع سنوات بسبب دعوى كيدية حسبما أفاد في رسالته إلى «الشرق».
وأشار «سعد الربيع»، إلى معاناة سكان مدينة العيون في الأحساء من إيقاف المسجد منذ سبع سنوات بسبب دعوى كيدية، لافتاً إلى تقديم خطاب لمحافظة الأحساء برفع الضرر، إلا أن المعاملة مازالت حبيسة الأدراج، رغم وجود الأدلة التي توضح أن الدعوى كيدية.
وأوضح القارئ أن المسجد لم يتبق منه إلا التشطيب الخارجي ولا يستطيعون الصلاة فيه لعدم وجود تيار كهربائي يساهم في إنارة المسجد من الظلام وتلطيف الجو بأجهزة التكييف في فصل الصيف..
التفاصيل في سياق رسالة سعد الربيع التالية:
سعادة رئيس تحرير «الشرق» خالد بوعلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسجد له مكانة في حياة المسلم ومنهج الدولة العناية به، وقد شهد التاريخ الإسلامي بناء المساجد منذ عصر النبوة حتى عهدنا هذا؛ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي شهد القيام ببناء المساجد وعمارتها. في ضوء ذلك؛ يوجد لدينا مسجد موقف منذ سبع سنوات بسبب دعوى كيدية مثبتة مائة بالمائة، وتم تقديم خطاب لمحافظة الأحساء برفع الضرر إلا أن المعاملة مازالت حبيسة الأدراج.
أناشد من هذا المنبر الجهات المختصة برفع الضرر الذي دام سبع سنوات رغم وجود أدلة كافية على أن الادعاء كيديٌّ من المدعي المدونة كامل بياناته في محافظة الأحساء.
قام المدعي الكيدي بتقديم شكوى وذلك بعد
الانتهاء من بناء مسجد «الخير» الكائن داخل عقارنا الزراعي في حي القطار شمال مدينة العيون في الأحساء، ومرت سبع سنوات ومعاملة المسجد حبيسة الأدراج رغم المراجعة ووجود الأدلة السليمة التي توضح أن دعوى المدعي كيدية، وذلك بصدور صك من المحكمة العامة في العيون مصدق عليه من الاستئناف، بالإضافة لشهادة أحد أقارب المدعي الذي قيدت معاملته في محافظة الأحساء برقم (13522) وتاريخ 28/ 6/ 1437هـ، وشهادة أحد الخصوم المدونة شهادته بمعاملة مقيدة في محافظة الأحساء برقم (14141) بتاريخ 6 رجب 1437هــ، بأن الدعوى كيدية.
المسجد القائم في موقع القطار لم يتبقَّ منه إلا التشطيب الخارجي ولا نستطيع الصلاة فيه لعدم وجود تيار كهربائي يساهم في إنارة المسجد من الظلام وتلطيف الجو بأجهزة التكييف في فصل الصيف.
حق الرد:
المحرر: «الشرق» تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتاريخ 21 – 12 – 2016م وعرضت المشكلة، ولكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر.
نشكر كافة أسرة التحرير والعاملين بها على نشر موضوع ،،سبع سنوات ومسجد الخير متوقف،، ونسأل الله بأن تتفاعل الجهه المختصه مع الخبر ونسأل الله بأن يرفع الكربه وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
خليل الربيع
صحفي وكاتب ومصور سابق بصحيفة اليوم
ربك حسيبك وحسيبهم الله يخارجنا منك ومنهم
انطلقت،،صوت المتضرر،،ولله الحمد في يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاخر١٤٣٨ هجري وهاهي تصدر للمره الثانيه بقضايا جديده جاءت بعدة قضايا ومن اهمها ايقاف مسجد لمدة سبع سنوات بسبب دعوى كيديه،وعلى ذلك التدشين،
الاقلام كما اوضح عنها امام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير في خطبته بالمسجد النبوي في الثامن عشر من شهر صفر لعامنا هذا ١٤٣٨ هجري ،”هي مطايا العقول والسنة الضمائر والة التحرير وقوام المعرفه،الى ان قال الكتاب ادباء حكماء يراعون المصلحه وينشدون الخير ويرومون النصح يرقمون في الماء ويراقبون من في السماء،ونقول ان صوت المتضرر رسالة رحمه ورأفه وعطف وحاله انسانيه تقف مع كل متضرر صابه الضرر بنشر ضرره عبر وسائل الاعلام لتصل باذن الله للمعني بالضرر ليقوم بتوجيه امره الكريم برفع ذلك الضرر بشكل عاجل دون انتظار في ظل وجود المستندات الداله على ذلك ،املنا كبير بالله ثم بالمعني الاهتمام بما يطلع عليه من اضرار الذي يعد وقوفا مع المظلوم بنصرته كما اخبربذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه النبوي، نبارك لذلك التدشين المبارك ،وفقنا الله جميعا لما فيه خيروصلاح دنيا واخره وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
اخوكم ،، خليل الربيع،،
محررومصور وكاتب سابق بصحيفة اليوم
الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الاخرعام١٤٣٨ هجري