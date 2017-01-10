استعدادات مكثفة قبل انطلاق بطولة «شعباوي 13» في الأحساء

أعطت رابطة دوري الأحياء بمحافظة الأحساء، موافقتها لمركز النشاط الرياضي ببلدة الشعبة على تنظيم بطولة شعباوي 13 لكرة القدم لهذا العام، وذلك برعاية عضو الاتحاد السعودي السابق ونادي هجر بمحافظة الأحساء المهندس عبدالرحمن القرينيس، حيث حددت اللجنة المنظمة الخامس من شهر جمادى الأول موعداً لانطلاق البطولة بمشاركة 12 فريقا من أشهر فرق الحواري بالمحافظة، بحيث قسمت اللجنة الفرق إلى 3 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، يتأهل من كل مجموعة المركز الأول والثاني وأفضل فريقين حصلا على المركز الثالث لدور الثمانية، وقد أوضح رئيس رابطة دوري الأحياء بمحافظة الأحساء معيض العرجاني أن أعضاء الرابطة التي تتكون من 8 أعضاء قد أعطوا موافقتهم على تنظيم بطولة شعباوي 13 لكرة القدم، لأنها تعد من الدورات الرياضية المعروفة على مستوى محافظة الأحساء حيث تشهد مبارياتها تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة بجانب وجود الجماهير التي تتابع فرقها.

وبين العرجاني أن القائمين على تنظيم البطولة قد طبقوا نحو 50% من الشروط التي حددتها الرابطة للفرق التي ترغب في تنظيم أي بطولة لكرة القدم بمحافظة الأحساء، وبطولة شعباوي 13 هي من البطولات المعتمدة لدى الرابطة، لأن المنظمين عليها سعوا إلى تطوير إمكاناتهم بالشكل الذي مكنهم من النجاح في البطولة في السنوات الماضية.

من جانبه قال مدير مركز النشاط الرياضي ببلدة الشعبة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة صلاح الصالح: «تنظيم بطولة شعباوي للعام ال13 يعد تحدياً كبيراً للجنة المنظمة، لذا نحن في إدارة المركز حريصون على تنظميها بالشكل اللائق الذي يعكس مدى اهتمام الرابطة بهذه الدورات التنشيطية وكذلك تطور فرق الحواري في تنظيم الدورات الرياضية، منوها إلى أن البطولة تجد تشجيعاً ودعماً من قبل عديد من الشخصيات الرياضية الداعمة لأندية محافظة الأحساء سواء التي تلعب في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (١٥) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)