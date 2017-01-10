اجتماع لـ «الشؤون الاقتصادية والتنمية»

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس في قصر اليمامة بالرياض.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيالها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)