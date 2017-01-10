مركز الملك سلمان يبدأ توزيع 300 ألف سلة غذائية في الحديدة

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 300 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة اليمنية.

وعبر الشركاء المحليين في اليمن؛ وُزِّع 20 ألفاً من هذه السلال في 15 مديرية في المحافظة.

وأفاد مدير الإغاثة العاجلة في المركز، فهد بن عايض العصيمي، بأن الشركاء المحليين سيتولون توزيع 150 ألف سلة؛ «تم توزيع 20 ألفاً منها وجارٍ توزيع المتبقي»، فيما تم تخصيص 150 ألف سلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإيصالها إلى 26 مديرية في الحديدة «وسيستفيد منها أكثر من 460 ألف فرد» علماً أنها تشتمل على قسائم شرائية إضافةً إلى السلال.

وأوضح العصيمي: «يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بتلمس احتياج الأشقاء في اليمن» و»هذا البرنامج يعد امتداداً لأكثر من 110 برامج نفذها المركز في كافة محافظات اليمن بالتعاون مع 79 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)