الدمام: «100» لوحة فنية في «اقتباسات لونية» في كلية التربية

افتتحت وكيلة كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام الدكتورة أماني الغامدي أمس الأول، معرض «اقتباسات لونية» الذي نفذته طالبات التربية الفنية، وذلك في كلية التربية.

وأوضحت المشرفة على المعرض علا العاصمي، أن الهدف الأساسي من المعرض هو تثقيف الطالبات فكرياً وبصرياً بجماليات الفن التشكيلي، وتربية الذائقة اللونية، حيث استغرق نتاج المعرض فصلاً دراسياً كاملاً من خلال اللقاءات العلمية، وورش العمل في أوقات فراغ الطالبات وبأهداف ومراحل مرسومة منذ اللقاء الأول.

وبينت أن فكرة المعرض الذي اشتمل على 100 لوحة فنية جمعت ما بين تقنيات لونية وأساليب تشكيلية مستوحاة من اقتباس أفكار وعناصر لوحات عالمية ومحلية؛ تعود لحركات تشكيلية في العصر الحديث تم إعادة صياغتها بأبجديات شكلية ولونية من نتاج تدريب الطالبات بالمهارات المختلفة من تظليل واستخدام أحبار وتقنيات لونية مختلفة، مؤكدة أن إقامة مثل هذه المعارض تعنى بشكل رئيسي بتنمية الإبداع والابتكار لدى الطالبات بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني والحس الجمالي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)