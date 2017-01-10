تخفيض ضخ «المياه المحلاة» أسبوعاً في الخفجي

دعت المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية، تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلَّاة التي تغذي المحافظة، والتي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 التابعة للمؤسسة في الخفجي.

وسيترتب على ذلك خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلَّاة لمدة أسبوع، تبدأ من يوم السبت المقبل 16/ 04/ 1438هـ، حتى نهاية مساء يوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، على أن تعود في الساعات الأولى من صباح السبت 23 من الشهر الحالي، حسب ما ورد في بيان المنتج وتنبيهه.

وأوضح مدير عام المياه في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن فرع المياه في محافظة الخفجي سيستقبل خلال الأيام الأربعة ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، حيث سيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة التي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع، خصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

وأشار المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيتها لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت، خصوصاً أن وقت الخفض لن يتعدى الأيام الأربعة كما هو مجدول له.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)