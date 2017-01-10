أكملت بلدية محافظة الخفجي زراعة النخيل في المواقع التي استُحدثت بالكورنيش والمحافظة، وكذلك الشجيرات المزهرة والزهور الموسمية الشتوية بـ (80.000) شتلة مشكَّلة في المواقع العامة والكورنيش والحدائق.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن البلدية تقوم حالياً بتهيئة مواقع جديدة، منها شارع الأمير سلطان الذي تم تجهيزه بعد رفع التربة غير المناسبة واستبدالها بتربة زراعية وتجديد مواقع النخيل، وكذلك تمديد الخطوط الرئيسة وربطها بالري الآلي المركزي في البلدية.
تزيين شوارع الخفجي بالزهور
أكملت بلدية محافظة الخفجي زراعة النخيل في المواقع التي استُحدثت بالكورنيش والمحافظة، وكذلك الشجيرات المزهرة والزهور الموسمية الشتوية بـ (80.000) شتلة مشكَّلة في المواقع العامة والكورنيش والحدائق.
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