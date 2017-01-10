مؤتمر في جدة يبحث توسيع اختصاصات مدونة سلوك جيبوتي

تستضيف وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم المؤتمر عالي المستوى للدول الموقِّعة على مدونة سلوك جيبوتي.

ويناقش المؤتمر، الذي يُعقَد على مستوى وزاري ويستمر 3 أيام في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة، مقترح توسيع اختصاصات مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن؛ من أجل التصدي بشكل شامل للجرائم البحرية التي تهدد سلامة المنطقة وأمنها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)