جموعٌ في الليث تودِّع شهيد الواجب الحاتمي

أدى محافظ الليث، محمد عبدالعزيز القباع، وجموعٌ غفيرة صلاة الميت، بعد عصر أمس في الجامع الكبير، على شهيد الواجب الجندي أول عبدالله بن محمد علي الحاتمي.

ونقل المحافظ إلى ذوي الشهيد تعازي القيادة الرشيدة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سائلاً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واستُشهِد الحاتمي في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن وذوداً عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأكد ذووه أنهم جميعاً فداءٌ لتراب هذا الوطن الطاهر والذود عن حدوده.

وأبدوا فخرهم بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية.

وقالوا لمحافظ الليث «لن يتوانى أي فرد منّا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)