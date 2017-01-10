بلدية الطائف تستعيد مليوني متر مربع من لصوص الأراضي

أزالت أمانة محافظة الطائف صباح أمس الشوائب والإحداثات من أرض حكومية بيضاء حاول بعض ضعاف النفوس الاستيلاء عليها بإقامة عقوم وأكثر من 14 حوشا وغرف سكنية.

وبين الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن بلدية شرق الطائف الفرعية تمكنت من استعادة مساحة تقدر بأكثر من 2 مليون متر مربع بحي الحلقة الشرقية، ومنعت تسويق وبيع الأراضي المسروقة، لافتاً إلى أن آليات البلدية الفرعية أزالت أعمال التعدي من المواقع بعد التأكد من عدم وجود إثبات ملكية للمعتدين، وإلزامهم بدفع تكاليف الإزالة وتطبيق الغرامات الرادعة بحقهم، مؤكداً أن أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج تابع أعمال إزالة التعديات بالأراضي المنهوبة، ووجه بالمتابعة المستمرة لأماكن التعدي لضمان عدم عودة المعتدين إليها مجدداً، مطالباً بعدم التهاون مع أي مخالفة للتوجهات السامية بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال تؤخر مسيرة النهضة الحقيقية للمحافظة وتشكل عبئاً على كاهل الحركة التنموية والتطويرية، لاسيما إذا أصبحت هذه التعديات أمراً واقعاً، مضيفاً أن الأمانة والبلديات المرتبطة والفرعية تعمل بشكل متواصل على مراقبة وإزالة التعديات أولاً بأول، وفق آليات وخطط تضمن عدم انتشار هذه الظاهرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)