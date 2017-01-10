«تعليم الشرقية» تُقدِّم «دور الإعلام في مجابهة الأفكار المنحرفة»

طرح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، تسع خطوات عملية للدور الإعلامي المطلوب لمواجهة التيارات المتوغلة والأفكار المنحرفة التي تحاول السيطرة على عقول الشباب، وذلك ضمن ورقة قدَّمها أمس في اللقاء الإعلامي الثاني للبرنامج الوقائي الوطني «فطن» في وزارة التعليم بمدينة الرياض تحت عنوان «بناء الاتجاهات وتعزيز الثوابت الوطنية».

وأشار الباحص إلى أن من الخطوات المطلوبة لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية بناء استراتيجية إعلامية جديدة واضحة المنهج والمحتوى، وذلك بالعمل على الرفع من مستوى التفكير الناقد؛ وهي المهارة التي تقي من الفكر المنحرف، ومن الخطوات كذلك مواجهة السموم الإعلامية التي تبثها جماعات التطرف والانحراف بالكشف عن حقائقها المزيفة وكشف فحوى مخادعاتها التي تنجم عنها، والعمل على إنتاج منظومة صناعة إعلامية محترفة منوعة الوسائل لردم وصد هذه السموم، مع التأكيد على المفهوم الشامل لحدود الحرية الإعلامية وهامشها وكيفية التعاطي مع القضايا الأمنية والاجتماعية والثقافية، والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري، والبعد عن كل ما يناقض شريعة الإسلام أو يشرخ في بنية المجتمع وينتهك المنظومة الأخلاقية.

ومن الخطوات المطلوبة للمواجهة التي أشار إليها الباحص كذلك العمل على صيغة موحدة النظرة والرؤية في كيفية التعامل مع الإعلام الجديد، مع العمل على تكوين مبادرات نوعية في العمل الإعلامي، وعقد شراكات مؤسسية مع مختلف الوسائل، والانفتاح على المجتمع والعمل بشراكة معه من أجل تحسين وعي أبنائه في قضايا مثل الصحة والأمن الفكري وغيرهما.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)