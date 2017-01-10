حائل: «الأسر المنتجة الخيرية» تدعم نساء السوق الشعبي

أكدت جمعية الأسر المنتجة الخيرية في منطقة حائل على وقوفها ودعمها للمواطنات المستأجرات محلات السوق الشعبي الجديد في شمال سوق برزان بحائل.

جاء ذلك بمناسبة تسليم أمانة منطقة حائل مؤخراً محلات في السوق الشعبي لعدد من المواطنات السعوديات من انطبقت عليهن الشروط النظامية.

وأكد رئيس جمعية الأسر المنتجة الخيرية في منطقة حائل فيصل بن عيد الرمالي، أن الجمعية مع توجيه أمانة المنطقة بتخصيص الموقع للنساء العاملات اللاتي يمثلن النواة الحقيقية للأسر المنتجة في المنطقة لإفادتهن.

وأوضح الرمالي أن لدى الجمعية عدداً من المبادرات التدريبية والتأهيلية تستفيد منها المواطنات العاملات في السوق الشعبي، وتكسبهن مهارات جديدة في الإنتاج والتسويق والتصنيع، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عملهن في السوق، مؤكداً أن الجمعية تضع كافة إمكاناتها لخدمة المواطنات في السوق الشعبي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠١-٢٠١٧)