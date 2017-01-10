مقاتلات يابانية تلاحق طائرات صينية

أعلنت الحكومة اليابانية مساء أمس: أن مقاتلات يابانية انطلقت مسرعة بعد أن تم رصد طائرات عسكرية صينية تقترب من جزيرة كيوشو جنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن المقاتلات اليابانية انطلقت وراء ست مقاتلات (إتش6-) الصينية، وطائرة إنذار مبكر وطائرة جمع معلومات استخباراتية بعد أن تم رصدها تحلق فوق مضيق تسوشيما أمس الاثنين. وأبانت أنه لم يتم رغم ذلك انتهاك المجال الجوي لليابان.

وأضافت الوزارة أن تلك كانت المرة الأولى منذ أغسطس الماضي التي يتم فيها رصد طائرات من طراز (إتش6-) تحلق فوق المنطقة. دون ذكر تفاصيل إضافية.