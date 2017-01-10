مصرع مواطن وطفلته في حريق بالقطيف

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القطيفماجد الشبركة

لقيت طفلة ووالده مصرعهما، صباح اليوم، إثر اندلاع حريق في منزلهما، بحي المجيدية التابع لمحافظة القطيف، وانحصرت النيران في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تقدر مساحتها 4*5م تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأنه عند الساعة 5:36 صباحاً باشرت فرق الدفاع المدني حادث نشوب حريق في منزل انحصر الحريق في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تقدر مساحتها 4*5م تقريبا.

وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق واستخراج رجل يبلغ من العمر 37 وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي مصابة باختناق وتم نقلهما عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفى، وقد توفيا لاحقا أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.

القطيف  |  ماجد الشبركة

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