مصرع مواطن وطفلته في حريق بالقطيف

لقيت طفلة ووالده مصرعهما، صباح اليوم، إثر اندلاع حريق في منزلهما، بحي المجيدية التابع لمحافظة القطيف، وانحصرت النيران في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تقدر مساحتها 4*5م تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأنه عند الساعة 5:36 صباحاً باشرت فرق الدفاع المدني حادث نشوب حريق في منزل انحصر الحريق في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تقدر مساحتها 4*5م تقريبا.

وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق واستخراج رجل يبلغ من العمر 37 وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي مصابة باختناق وتم نقلهما عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفى، وقد توفيا لاحقا أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.