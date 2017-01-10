ايطاليا تعيد فتح سفارتها في طرابلس

أعلن وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي، أمس الاثنين، اعادة فتح سفارة ايطاليا في العاصمة الليبية الثلاثاء والمغلقة منذ 2015 كباقي السفارات الغربية بسبب اعمال العنف.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة ان السفير الايطالي سيقدم الثلاثاء اوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس.

ولم يقدم الوزير تفاصيل عن الاجراءات الامنية المتخذة لضمان امن السفارة في طرابلس التي كانت شهدت عدة هجمات على سفارات ودبلوماسيين.

وكانت السفارة الايطالية احدى آخر السفارات التي اغلقت ابوابها في فبراير 2015 بعد استيلاء ما يعرف ب “فجر ليبيا” على العاصمة اثر معارك عنيفة.

واشادت الخارجية الايطالية في بيان باعادة فتح السفارة ورات فيها “اشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي باسره (..) واشارة قوية على الثقة في عملية استقرار البلد”.

وقال الوزير الايطالي انه بحث مع المسؤولين الليبين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب.

وكانت ايطاليا شهدت في السنوات الاخيرة تدفقا استثنائيا لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الابيض المتوسط.

وفي بيان نشر في روما اشارت وزارة الداخلية الايطالية الى “مرحلة جديدة من التعاون” مع طرابلس من شانها ان تؤدي الى توقيع “مذكرة تفاهم” في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الليبي من جهته انه اتفق مع نظيره الايطالي على اطلاق مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي.

وكانت وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بيتوني قالت في مقابلة نهاية الاسبوع الماضي انه “بالاتفاق مع ليبيا، علينا ان ندعم حرس السواحل والبحرية الليبيين للقيام بعمليات مراقبة في المياه الليبية”.

واضافت “ان المعركة ضد مهربي البشر لا يمكن كسبها في المياه الدولية. يجب خوضها في المياه الليبية”.