شرطة عسير تطيح بـ لصوص الصرافات الآلية

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على 14 شخصاً من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم ما بين 22 إلى 56 عاماً، وامرأة “ثلاثينية” تورطوا في 25 عملية نصب واحتيال على كبار السن أمام ماكينات صرافات النقود.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش، أنه ورد لشرطة المنطقة خلال السنوات الماضية عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن) تفيد بتعرضهم لعملية نصب واحتيال عند ماكينات الصراف الآلي من أشخاص يقومون بإيهام المواطنين بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية، ومن ثم استبدال بطاقات الصراف بأخرى واستخدامها.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، فقد تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم، والحصول على أكبر قدر من المعلومات، بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير.

وبفضل الله تم رصد شخص كبير في السن ومعه ثلاثة أشخاص أمام أحد الصرافات، فتم القبض على المتهم الأساسي وهو يمني الجنسية في العقد السابع من العمر، ومرافقيه من أبناء جلدته مجهولي الهوية.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطن المذكور، وبتعميم أسلوبهم الإجرامي وحصر القضايا المسجلة في شرطة المنطقة ضد مجهول بنفس الأسلوب الإجرامي وُجد أن هنالك قضايا مماثلة في شرط المحافظات، وأيضاً بعض مناطق المملكة.

وتم القبض على عدد 14 شخصاً من تلك العصابة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 65 عاماً، وامرأة في العقد الثالث من العمر يمنيي الجنسية، اعترفوا بالقيام بـ 25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير وبعض مناطق المملكة، وبلغ ما تم الاستيلاء عليه قرابة ثلاثة ملايين ريال، واتخذت الإجراءات اللازمة وما زال التحقيق جارياً.