الفيفا.. 48 منتخبا في كأس العالم

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالاجماع على المقترح الذي تقدم به رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بمشاركة 48 منتخبا في نهائيات كأس العالم ابتداء من العام 2026.

وأكد الفيفا أن مجلسه وافق أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 بدلا عن 32 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات”.

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 32 منتخبا، بدءا من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022. وواجهت زيادة عدد المنتخبات إلى 48 انتقادات واسعة.

إلا أن انفانتينو دافع بقوة عن زيادة العدد، معتبرا أن ذلك سيتيح مشاركة عدد أكبر من الدول وزيادة الاهتمام بكرة القدم.

ويرجح أن تكون إفريقيا وآسيا أبرز المستفيدين من الخطوة، إذ تبلغ حصة الأولى حاليا 5 منتخبات، والثانية 4,5 (يخوض الخامس ملحقا دوليا). وسيعلن المزيد من التفاصيل بعد اجتماع المجلس.