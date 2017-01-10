” محايل عسير” تزف الشهيد محمد العاصمي

زفت محافظة محايل عسير أمس الاثنين الشهيد محمد حسن آل الشراع العاصمي الذي استشهد في الحد الجنوبي، ووصل بمروحية عسكرية من مدينة نجران إلى محافظة محايل عسير.

ونقل الشهيد إلى مسقط رأسه في قرية سحر آل عاصم وأديت الصلاة عليه وتم دفنه بها بحضور جمع كبير من الأهالي وأصدقاء الشهيد.

يذكر أن محافظة محايل أعدت تظاهرة احتفالية للشهداء من خلال مهرجان محايل أدفأ سيتم افتتاحها يوم 28 من هذا الشهر والتي تحمل فعالية “شارع الشهداء”.