خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية لبنان الرئيس العماد ميشال عون.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز،ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضرها من جانب جمهورية لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، ووزير الإعلام ملحم رياشي، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى.