نفذت مسؤولة التوعية الإسلامية في المدرسة المتوسطة الثالثة عشر في الدمام مزيونة الغامدي، الخميس الماضي، برنامج ومعرض “محمد رسول الله”، وذلك بحضور كل من مديرة مكتب تعليم غرب الدمام سعاد الغامدي، والمساعدة للشوؤن التعليمية موضي السبيعي، ومشرفة التوعية الإسلامية خيرية آل طلحان، وكوكبة من مشرفات مكتب تعليم غرب الدمام.

وبدأ البرنامج بمقدمة من الطالبات تخللها عرض بوربوينت عن رسول الله محمد (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم) والتعريف به من جميع جوانب حياته الدينية والإجتماعية والعلمية, وربط هوية الطالبة وعزها بإتباع سنة نبيها في زمن كثرت فيه الفتن.

وكذلك للوقوف على دلائل نبوته ومعجزاته , والتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها ثم عرض لرسائل الطالبات لرسول الخير والمحبة ثم كلمة افتتاحية القتها الأستاذة مزيونة الغامدي (مسؤولة التوعية الإسلامية).

وحوت أركان المعرض المميزة سيرة النبي محمد من مولدة وحتى وفاته (أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم _ زوجاته_أبناءه _أخلاقه _ معجزاته ودلائل صدق نبوته _بعض مقتنيات الرسول _غزواته _وأخيرا ركن الطب النبوي).

يذكر إن البرنامج فكرة فكرة وإخراج مزيونة الغامدي ويستهدف الطالبات في جميع المراحل التعليمية ، ومن تنفيذ طالبات المدرسة المتوسطة الثالثة عشر في الدمام وإشراف خيرية آل طلحان (مشرفة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بغرب الدمام)