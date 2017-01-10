نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بنقل السوق الشعبي من منطقة العزيزية إلى شاطئ نصف القمر تقديراً ودعم للأسر المنتجة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن بلدية الظهران أعدت مساحة كافية للسوق في موقعه الجديد مع مراعاة مواقف السيارات عديدة ومداخل ومخارج للسوق ميسرة مع مراقبة يومية للمنتجات المعروضة ومنع الأجانب من العمل في السوق.

وأضاف الصفيان أن البلدية أعدت حاويات للنظافة وفريق من العمالة للنظافة طوال فترة السوق لعدم تكدس النفايات واشترطت أمانة المنطقة الشرقية أن يكون صاحب البسطة سعودي الجنسية..

وأشار محمد الصفيان إلى أن السوق يُعد من الأسواق القديمة في المنطقة الشرقية ويرتاده العديد من زوار شاطئ نصف القمر والمنطقة الشرقية ويحتوي السوق على منتوجات المنطقة الشرقية والتراثية القديمة.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.

وشددت عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فوراً .

وذكرت أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.