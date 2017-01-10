الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان في مقر إقامته بالرياض اليوم ، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

كما عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اجتماعاً ثنائياً مع معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية الأستاذ ثامر السبهان، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.