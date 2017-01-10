أوقف بنك التنمية الاجتماعية، تقديم خدمة “أظهر الحساب” من جميع الفروع، وقام بتحويل تلك الخدمة إلكترونيًّا، من خلال دخول العميل على حسابه عبر موقع البنك، وطباعة “أظهر الحساب” دون زيارة الفرع.

وذكر البنك في بيان، أن تلك الخدمة التي طبقها البنك قبل فترة وجيزة، حققت أثرًا كبيرًا بخفض عدد العملاء المترددين على فروع البنك، بنسبة تجاوزت الـ65%، حيث أسهمت في المحافظة على وقت العميل، من خلال الحصول على الخدمة بشكل سريع، إضافة إلى إيقاف هدر طباعة أكثر من 1.5 مليون ورقة سنويًّا.

كما قام البنك بإطلاق أظهر الحساب بشكله الجديد، الذي يمكّن جميع العملاء من الحصول على كل معلومات القرض وتفاصيل أخرى تهمهم.