إصابة السفير الإماراتي في تفجير إرهابي بأفغانستان

تعرّض السفير الإماراتي بأفغانستان، جمعة الكعبي، وموظفون بالسفارة، لإصابة لم تتحدد مدى خطورتها حتى الآن، نتيجة وقوع تفجيرين إرهابيين بولاية قندهار الأفغانية، أثناء اجتماع دبلوماسي.

ونقلت وكالات أنباء عن وسائل إعلام محلية، قولها، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، فيما جُرح 16 آخرين في التفجيرين، مؤكدة أن من بين الجرحى أيضًا نائب حاكم الولاية.

وكالةُ الأنباء الإماراتية، أوضحت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تتابع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار، والذي نجم عنه إصابة الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وأوضحت الوكالة، أن زيارة سفير الإمارات إلى قندهار تأتي في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار، علاوةً على وضعه حجر الأساس أيضًا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأضافت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الأفغانية بمتابعة تطورات هذا الاعتداء الإرهابي، على أن توالي وزارة الخارجية الإعلان عن أية مستجدات بشأن هذا الحادث الإرهابي.