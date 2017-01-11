معرض لهواة العملات والطوابع في الظهران

تنظم جمعية الطوابع والعملات في المنطقة الشرقية بعد غد الخميس معرض «كبار الهواة الخليجي 2» وذلك في أسواق الراشد بالظهران.

حيث وجه رئيس فرع جمعية الطوابع والعملات بالمنطقة الشرقية أحمد عبدالله بوردحه الدعوة لجميع محبي وهواة ومقتني الطوابع والعملات، للمشاركة في المعرض الذي يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد كبير من كبار هواة الطوابع والعملات من عدد من دول مجلس التعاون الخليجي يعرض فيه نوادر من العملات والطوابع والمقتنيات.

وقال رئيس جمعية طوابع وعملات الشرقية أحمد بوردحة لـ»الشرق»: «نرحب بكل محبي وهواة الطوابع والعملات بالمنطقة الشرقية والخليج والمملكة لحضور هذا المعرض والمشاركه فيه، الذي يعتبر فرصة لعرض ما لديهم وكذلك رؤية ما لدى الآخرين والاحتكاك والتعارف بين محبي هذه الهواية في دول مجلس التعاون ومناطق المملكة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (١٦) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)